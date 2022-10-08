ПРИЯТНАЯ РАЗНИЦА ВОЗРАСТА В БРАКЕ

Неравный брак нельзя назвать аморальной приметой нашего времени. И сто, и двести, и триста лет назад девушки выходили замуж за убеленных сединами мужей, а пылкие юноши сходили с ума от страсти к женщинам, пребывающим в расцвете своей красоты.