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ПРИЯТНАЯ РАЗНИЦА ВОЗРАСТА В БРАКЕ

ПРИЯТНАЯ РАЗНИЦА ВОЗРАСТА В БРАКЕ

Неравный брак нельзя назвать аморальной приметой нашего времени. И сто, и двести, и триста лет назад девушки выходили замуж за убеленных сединами мужей, а пылкие юноши сходили с ума от страсти к женщинам, пребывающим в расцвете своей красоты.

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