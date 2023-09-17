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Балакирев о переносе матча «ЧП» с 2D: «Мы уже все согласовали. Либо мы играем на «Петровском», либо не играем нигде»

Президент Winline Медиалиги сообщил, что матч «Чисто Питер» – 2Drots может быть перенесен. «Конечно, лига была в курсе, что матч пройдет на «Петровском» 23 сентября.

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