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Несекретные материалы

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Большая «южнокорейская тройка» готовится к возвращению в Россию

Большая «южнокорейская тройка» готовится к возвращению в Россию

Крупнейшие южнокорейские корпорации Hyundai, LG и Samsung рассматривают возможность возобновления деятельности в России в свете вероятного перемирия между Россией и Украиной.

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