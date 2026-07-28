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Италию толкают под каток Брюсселя. О праве голоса Риму можно будет забыть

Италию толкают под каток Брюсселя. О праве голоса Риму можно будет забыть

Может показаться странным, что сторонница Обамы Элли Шлейн, возглавляющая итальянскую Демократическую партию, занимает гораздо более правую позицию, чем бывший член Христианско-демократической партии Романо Проди, в ключевом вопросе о конфликте на Украине.

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