Италию толкают под каток Брюсселя. О праве голоса Риму можно будет забыть

Может показаться странным, что сторонница Обамы Элли Шлейн, возглавляющая итальянскую Демократическую партию, занимает гораздо более правую позицию, чем бывший член Христианско-демократической партии Романо Проди, в ключевом вопросе о конфликте на Украине.
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