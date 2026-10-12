В Ленинском районе в ДТП погиб мотоциклист

В Ленинском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе МВД Крыма. По предварительным данным, 11 октября около 17:00 на автодороге «Новороссийск — Керчь» в районе авторазвязки, ведущей к Крымскому мосту, 51-летний водитель мотоцикла BMW наехал на металлическое барьерное ограждение, что привело к опрокидыванию.