Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

127 подписчиков

В Ленинском районе в ДТП погиб мотоциклист

В Ленинском районе в ДТП погиб мотоциклист

В Ленинском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе МВД Крыма. По предварительным данным, 11 октября около 17:00 на автодороге «Новороссийск — Керчь» в районе авторазвязки, ведущей к Крымскому мосту, 51-летний водитель мотоцикла BMW наехал на металлическое барьерное ограждение, что привело к опрокидыванию.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым