Юлия Витязева: Аплодировать, даже когда зачитывают смертный приговор

«Удивительно. Я могу говорить самые тупые вещи, а вы все равно будете мне аплодировать» (с) Изображение сгенерировано ИИ | ИА «News Front» Можно, конечно, посмеяться над американским дедом, его самомнением и чувством собственного величия, но он ведь не шутит.