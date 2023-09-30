Тибо Куртуа высказался о новом голкипере «Реала» Кепе Аррисабалаге

Испанец перешёл в мадридский клуб из «Челси».Испанец перешёл в мадридский клуб из «Челси».Бельгийский футболист Тибо Куртуа, выступающий за «Реал» на позиции голкипера, поделился мнением о новом вратаре мадридцев Кепе Аррисабалаге.
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