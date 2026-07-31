Владимир Ломакин рассказал о патентах для мигрантов

Заместитель начальника УМВД по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, полковник полиции Владимир Ломакин поделился с редакцией «Тульских новостей» о процедуре выдачи гражданства, о патентах для трудоустройства граждан и о дальнейших планах развития ведомства.