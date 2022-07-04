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Посол Сирии в РФ заявил о превращении Украины в скопления террористов и наемников

Посол Сирии в РФ заявил о превращении Украины в скопления террористов и наемников

Посол Сирии в Москве Риад Хаддад заявил, что Запад при поддержке Турции перебрасывает из сирийского Идлиба боевиков "Исламского государства" (запрещенная в РФ международная террористическая организация) на Украину.

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