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Школу в Самаре оштрафовали за дыры в заборе

Школу в Самаре оштрафовали за дыры в заборе

Приставы усмотрели в этом нарушение требований антитеррористической безопасности.Самарскую школу оштрафовали за то, что руководство вовремя не устранило нарушения требований антитеррористической безопасности.

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