"С нацией покончено": в США подвели итоги украинского конфликта

Балу -

"И простая правда в отношении Украины. Либо мы дадим им еще средства, чтобы они продержались месяц или два, либо они перестанут существовать", — отметил он."... Он просто дебил или дебил с подвыподвертом?... В открытую признает, что или у них средств осталось не более, чем на 2 месяца, либо бандерлогии осталось 2 месяца...