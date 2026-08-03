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"С нацией покончено": в США подвели итоги украинского конфликта

"С нацией покончено": в США подвели итоги украинского конфликта

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала заявил, что украинцы как нация находятся на грани исчезновения.

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Комментарии
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Балу -
&quot;И простая правда в отношении Украины. Либо мы дадим им еще средства, чтобы они продержались месяц или два, либо они перестанут существовать&quot;, — отметил он.&quot;... Он просто дебил или дебил с подвыподвертом?... В открытую признает, что или у них средств осталось не более, чем на 2 месяца, либо бандерлогии осталось 2 месяца...
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1 м.
Юрий Золотарев
Бандеровская &quot;нация&quot; дохнет - и это СПРАВЕДЛИВО! Ядовитые тараканы не должны существовать среди ЛЮДЕЙ!
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1 м.