РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

355 подписчиков

Заксо VIII созыва всё: вице-губернатор поблагодарил депутатов за исключительную человечность

Заксо VIII созыва всё: вице-губернатор поблагодарил депутатов за исключительную человечность

Сегодня состоялась последнее пленарное заседание Свердловского заксобрания VIII созыва. От имени губернатора к депутатам обратился его заместитель Василий Козлов, который заявил: «Отличительной особенностью депутатов законодательного собрания была исключительная человечность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии