Заксо VIII созыва всё: вице-губернатор поблагодарил депутатов за исключительную человечность

Сегодня состоялась последнее пленарное заседание Свердловского заксобрания VIII созыва. От имени губернатора к депутатам обратился его заместитель Василий Козлов, который заявил: «Отличительной особенностью депутатов законодательного собрания была исключительная человечность.
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