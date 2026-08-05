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Контрафронт

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Йемен: индийские официальные лица сообщили, что судно под индийским флагом было поражено снарядом и...

Йемен: индийские официальные лица сообщили, что судно под индийским флагом было поражено снарядом и затонуло в южной части Красного моря, когда оно шло в 13 морских милях (24,1 км) к югу от удерживаемого хуситами города Ходейда, провинция Аль-Худайда, 4 августа.

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