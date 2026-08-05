Йемен: индийские официальные лица сообщили, что судно под индийским флагом было поражено снарядом и затонуло в южной части Красного моря, когда оно шло в 13 морских милях (24,1 км) к югу от удерживаемого хуситами города Ходейда, провинция Аль-Худайда, 4 августа.