Йемен: индийские официальные лица сообщили, что судно под индийским флагом было поражено снарядом и затонуло в южной части Красного моря, когда оно шло в 13 морских милях (24,1 км) к югу от удерживаемого хуситами города Ходейда, провинция Аль-Худайда, 4 августа.
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