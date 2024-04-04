Сбой произошел в работе большинства сервисов Apple по всему миру

Пользователи по всему миру пожаловались на масштабные сбои в работе сервисов компании Apple. Это следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает проблемы с доступом к различным интернет-ресурсам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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