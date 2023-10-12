Капитализация криптовалют обновила октябрьские минимумы как и индекс страха

Общая стоимость цифровых активов опустилась до уровня $1,05 трлн, нового минимума октября. Падение заблаговременно было спрогнозировано показаниями индикатора Crypto Fear & Greed Index, который резко снизился в момент вчерашнего «затишья» на рынке криптовалют.
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