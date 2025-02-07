ФСБ задержала четырёх женщин, планировавших теракты против офицеров МО РФ

В Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону задержали четырёх женщин, планировавших теракты против российских высокопоставленных офицеров, а также готовивших диверсии на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) по заданию на украинских спецслужб.