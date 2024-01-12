Для нового ЖК в Зареченском районе Тулы запустили подстанцию 25 МВА

В Туле запустили подстанцию с двумя трансформаторами 25 МВА на 110 кВ под для строящегося жилого микрорайона "Красные Ворота", как сообщила пресс-служба филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" – "Тулэнерго" Станцию возвели с помощью цифровых технологий и в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение жилого комплекса "Красные ворота".