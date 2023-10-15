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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Рубина» не отказывается от задачи попасть в число лучших команд России: «Не все сразу. Все видят, что мы прибавляем»

Гендиректор «Рубина» не отказывается от задачи попасть в число лучших команд России: «Не все сразу. Все видят, что мы прибавляем»

В таблице РПЛ «Рубин» после 11 туров занимает 10-е место, набрав 12 очков. – Перед началом сезона вы говорили о том, что у «Рубина» стоит задача не просто вернуться в РПЛ, но попасть в число лучших команд России.

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