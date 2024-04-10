Форвард "Вашингтона" Овечкин объяснил, как забросил 30 шайб в 38 лет

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в интервью пресс-службе лиги заявил, что смог преодолеть отметку в 30 заброшенных шайб в сезоне благодаря работе партнеров.
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