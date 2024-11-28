В Генштабе ВС РФ сообщили о передаче отрядам «Барс» гаубиц и огнеметов

Добровольческие отряды «Барс» получили тяжелое вооружение. Об этом в интервью журналу «Военные комиссариаты России» рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ, заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.
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