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В Генштабе ВС РФ сообщили о передаче отрядам «Барс» гаубиц и огнеметов

В Генштабе ВС РФ сообщили о передаче отрядам «Барс» гаубиц и огнеметов

Добровольческие отряды «Барс» получили тяжелое вооружение. Об этом в интервью журналу «Военные комиссариаты России» рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ, заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

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