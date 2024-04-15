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Петербургский дневник

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Минометчики ВС РФ сорвали ротацию штурмовой группы ВСУ под Работино

Минометчики ВС РФ сорвали ротацию штурмовой группы ВСУ под Работино

Противник был обнаружен разведывательным дроном Военнослужащие смешанной минометной батареи 71-го гвардейского полка группировки «Днепр» сумели сорвать ротацию штурмовой группы украинской армии в районе села Работино на запорожском направлении, рассказал журналистам заместитель командира огневого взвода с позывным «Горец».

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