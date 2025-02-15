Война в Афганистане длилась 9 лет, 1 месяц, 19 дней. Более 70 наших земляков участвовали в той войне, трое домой так и не вернулись.
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Война в Афганистане длилась 9 лет, 1 месяц, 19 дней. Более 70 наших земляков участвовали в той войне, трое домой так и не вернулись.