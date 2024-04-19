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  • Дмитрий Гурин
    Ух как напрягся. Все вполне стандартно, хотя я думаю помощь Китая и Северной Кореи России на порядок меньше чем помощ...США выдвинули Кит...
  • Михаил Пантюхин
    Заткнись дебил!!!США выдвинули Кит...
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Более 44 млн рублей и $300 тысяч нашли дома у подозреваемого в убийстве байкера

Более 44 млн рублей и $300 тысяч нашли дома у подозреваемого в убийстве байкера

В квартире мужчины прошли обыски. В квартире подозреваемого в убийстве байкера в московском районе Люблино минувшей ночью прошли обыски, в ходе которых была обнаружена крупная сумма наличных в рублях и валюте.

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