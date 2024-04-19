Более 44 млн рублей и $300 тысяч нашли дома у подозреваемого в убийстве байкера

В квартире мужчины прошли обыски. В квартире подозреваемого в убийстве байкера в московском районе Люблино минувшей ночью прошли обыски, в ходе которых была обнаружена крупная сумма наличных в рублях и валюте.
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