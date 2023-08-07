Театр абсурда

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Гости Чубайса готовят сдачу России: Абрамович прихватил в Израиль серого кардинала

Гости Чубайса готовят сдачу России: Абрамович прихватил в Израиль серого кардинала

Царьград ФОТО: GOLDEN DAYZ/SHUTTERSTOCK/GENRIETTA PERYAN/GLOBALLOOKPRESS Ряд источников сообщил о вояже олигарха Романа Абрамовича в Израиль.

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Комментарии
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Нина Скорик
Все эти Абрамовичи и Юмашевы уже давно сидеть в тюрьмах Магадана.И может уже хватит толерантно относиться ко всем этим предателям ельцинских времён.
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13 час.
Наталия Шумакова
Ты чего?! Кто Путин,я кто Пригожин! При всей моей симпатии к Пригожину, ему до Путина далекооооо.
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12 час.
Наталия Шумакова
Да хватит уже Магадан загаживать! Лучше отправлять в южные тюрьмы. Пусть привыкают к температуре ада.
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12 час.

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