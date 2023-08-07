Гости Чубайса готовят сдачу России: Абрамович прихватил в Израиль серого кардинала

Нина Скорик Все эти Абрамовичи и Юмашевы уже давно сидеть в тюрьмах Магадана.И может уже хватит толерантно относиться ко всем этим предателям ельцинских времён.

Наталия Шумакова Ты чего?! Кто Путин,я кто Пригожин! При всей моей симпатии к Пригожину, ему до Путина далекооооо.