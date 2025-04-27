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Военные новости ★ сводки СВО

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Трамп требует бесплатного прохождения для американских судов через Панамский и Суэцкий каналы

Трамп требует бесплатного прохождения для американских судов через Панамский и Суэцкий каналы

Военные корабли и коммерческие суда США должны быть освобождены от пошлин за проход через Панамский и Суэцкий каналы.

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