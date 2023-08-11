Дефицит рук: в Россию пришел кадровый «голод»

Промышленность в России столкнулась с рекордным кадровым голодом, в июле 2023 года дефицит сотрудников, по данным исследований, испытали 42% предприятий! Причем, главным образом недостает людей именно рабочих профессий — тех, кто ремонтирует машины, делает укладки и даже следит за аккаунтами компаний в социальных сетях.