Пятый канал

31 392 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Только отремонтировали Чонгарский мост, и вот опять... Нужно отогнать жидо-бандэровское отребье от Черного моря!! И в...В Херсонской обла...
  • HotRS
    Россия должна быть в этом направлении прогрессивной», — отметила депутат.© Сначала уменьшить рабочий день в пятницу;у...«Россия должна бы...
  • Надежда Никитина
    Вы абсолютно правы. Я хорошо помню это время, все происходило на глазах и очень быстро. Теперь мигранты и менеджеры, ...Дефицит рук: в Ро...

Дефицит рук: в Россию пришел кадровый «голод»

Дефицит рук: в Россию пришел кадровый «голод»

Промышленность в России столкнулась с рекордным кадровым голодом, в июле 2023 года дефицит сотрудников, по данным исследований, испытали 42% предприятий! Причем, главным образом недостает людей именно рабочих профессий — тех, кто ремонтирует машины, делает укладки и даже следит за аккаунтами компаний в социальных сетях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЮ
Александр Юткин
Начали с развала профтехобразования. Вот и получили. Зато рынки и улицы набиты беснующимися толпами мигрантов.
Ответить
13 час.
НН
Надежда Никитина
Вы абсолютно правы. Я хорошо помню это время, все происходило на глазах и очень быстро. Теперь мигранты и менеджеры, консультанты  и пр.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх