Промышленность в России столкнулась с рекордным кадровым голодом, в июле 2023 года дефицит сотрудников, по данным исследований, испытали 42% предприятий! Причем, главным образом недостает людей именно рабочих профессий — тех, кто ремонтирует машины, делает укладки и даже следит за аккаунтами компаний в социальных сетях.
Дефицит рук: в Россию пришел кадровый «голод»
Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Начали с развала профтехобразования. Вот и получили. Зато рынки и улицы набиты беснующимися толпами мигрантов.
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13 час.
НН
Надежда Никитина
Вы абсолютно правы. Я хорошо помню это время, все происходило на глазах и очень быстро. Теперь мигранты и менеджеры, консультанты и пр.
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12 час.
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