В Хабаровском крае сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело о незаконном культивировании конопли

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по району имени Лазо совместно с коллегами из Управления МВД по Хабаровскому краю в ходе обследования придомового участка обнаружили и изъяли у безработного 43-летнего жителя села Кутузовка 626 кустов каннабиса.