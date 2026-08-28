За год актриса Ирина Горбачёва сбросила 11 кг и вдвое сократила потребление сладостей, применяя препарат Седжаро под контролем врача.
Ирина Горбачёва похудела на 11 кг с препаратом Седжаро
Комментарии
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Ника Безрученко
11 кг за год можно чисто на питании сбросить, к чему тогда колоть сежаро что опасен для поджелудочной и печени? И в целом была она стройной, не вижу разницы.
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4 н.
A
Anonim
Ника Безрученко
11 кг за год можно чисто на питании сбросить, к чему тогда колоть сежаро что опасен для поджелудочной и печени? И в целом была она стройной, не вижу разницы.
да прорекламила препарат, взяли специально худую, типо на нем худела, народ дурят, ей Богу
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4 н.
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