ОНК: арестованный блогер Шабутдинов не жалуется на содержание в СИЗО

Арестованного по делу о мошенничестве бизнес-коуча Аяза Шабутдинова поместили в СИЗО-7 в Москве. Блогер на условия содержания не жалуется, сообщил РИА «Новости» ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии столицы, член СПЧ РФ Алексей Мельников, посетивший Шабутдинова в субботу.
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