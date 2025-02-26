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Владимирские новости

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В Муроме в лобовом ДТП пострадала женщина-водитель

В Муроме в лобовом ДТП пострадала женщина-водитель

В результате аварии пострадала водитель иномарки, у женщины 1986 года рождения диагностировали растяжение шейного отдела позвоночника В Муроме в лобовом ДТП пострадала женщина-водитель, сообщает портал «Муром 24» со ссылкой на отдел Госавтоинспекции МО МВД России «Муромский».

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