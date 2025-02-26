В результате аварии пострадала водитель иномарки, у женщины 1986 года рождения диагностировали растяжение шейного отдела позвоночника В Муроме в лобовом ДТП пострадала женщина-водитель, сообщает портал «Муром 24» со ссылкой на отдел Госавтоинспекции МО МВД России «Муромский».