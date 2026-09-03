Эксперт Костюкова объяснила, какие тёплые полы требуют согласования

Самовольное подключение тёплого пола к системе отопления может обернуться для собственника административной и материальной ответственностью, рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» директор ставропольской управляющей компании Светлана Костюкова.
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