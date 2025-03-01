Остроушко: в орловский институт зернобобовых нагрянули силовики

Несколько дней назад сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Орловской области провели выемку документов во всех структурах ФГБУ ФНЦ зернобобовых и крупяных культур.
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