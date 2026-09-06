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Мировое обозрение

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«Начало конца Мерца»: АдГ получила лучший результат в истории на выборах в Саксонии-Анхальт

«Начало конца Мерца»: АдГ получила лучший результат в истории на выборах в Саксонии-Анхальт

«Альтернатива для Германии» добилась исторического результата на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт: по данным экзитпола телеканала ARD, партия набирает 44,5% голосов.

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