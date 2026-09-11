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ФедералПресс

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В Саратове загорелся логистический центр Ozon после атаки беспилотников ВСУ

В Саратове загорелся логистический центр Ozon после атаки беспилотников ВСУ

САРАТОВ, 11 сентября, ФедералПресс. Саратов подвергся очередной атаке со стороны киевского режима. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, в результате налета БПЛА имеются повреждения гражданской инфраструктуры.

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