Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Губернатор Воробьев заявил о повреждениях зданий в Подмосковье после атаки БПЛА ВСУ

Губернатор Воробьев заявил о повреждениях зданий в Подмосковье после атаки БПЛА ВСУ

Подразделения ПВО ВС РФ пресекли пять атак украинских беспилотников в Московской области. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, БПЛА были перехвачены ночью 26 ноября в небе над четырьмя районами Подмосковья.

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