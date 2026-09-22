Доходы бюджета России от миграционных процессов обескуражили блогеров из Таджикистана. Теперь они называют мигрантов теми, за счет кого существует РФ – но забывают, что именно Россия им платит.
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