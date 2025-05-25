Мизулина требует возбудить дело против Даванкова. «Главное — не выйти на себя»

Вице-спикер Госдумы Даванков ответил на обвинения Мизулиной в клеветеВладислав Даванков и Екатерина МизулинаРИА Новости Екатерина Мизулина попросила Следственный комитет возбудить уголовное дело против депутата Владислава Даванкова.
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