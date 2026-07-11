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В современной войне вторжения можно не бояться. Есть нечто более пугающее

В современной войне вторжения можно не бояться. Есть нечто более пугающее

Случайная мысль, мелькнувшая при виде иранских дронов, вычерчивающих огненные дуги над Заливом, случайная цитата с Украины и глухой ропот неопределенности вокруг британского оборонного плана — все это заставило меня задуматься.

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Комментарии
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Атом Мартин
цифра воевать начала против живых людей и это факт🥸
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4 н.