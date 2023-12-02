В центральный аппарат СК России затребован доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении пенсионерки из Санкт-Петербурга

В социальных медиа размещена публикация, в которой сообщается, что в Санкт-Петербурге банда мошенников обманным путем завладела квартирой пенсионерки, куда подселили мигрантов с целью выжить женщину из её единственного жилья.
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