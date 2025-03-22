Хэмилтон одержал первую победу с Ferrari, Ферстаппен — 3-й. Результаты спринта в Ф1 в Китае

Хэмилтон одержал первую победу с Ferrari, Ферстаппен — 3-й. Результаты спринта в Ф1 в КитаеGetty Images / Red Bull Content PoolНа Международном автодроме Шанхая завершился спринт в рамках Гран При Китая Формулы 1.
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