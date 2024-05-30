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  • Владимир Карпов
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Суд рассмотрит дело двух похитивших и убивших женщину из ЛНР российских военнослужащих

Суд рассмотрит дело двух похитивших и убивших женщину из ЛНР российских военнослужащих

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приступил к рассмотрению дела двух российских военнослужащих, старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, обвиняемых в похищении и жестоком убийстве 23-летней Валентины Давроновой, жительницы Луганской Народной Республики (ЛНР).

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