Суд рассмотрит дело двух похитивших и убивших женщину из ЛНР российских военнослужащих

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приступил к рассмотрению дела двух российских военнослужащих, старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, обвиняемых в похищении и жестоком убийстве 23-летней Валентины Давроновой, жительницы Луганской Народной Республики (ЛНР).
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