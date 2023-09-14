В Московском метеобюро опровергли знаменитый фейк об осадках

В соцсетях снова объявился популярный фейк 2021 года о том, что если говорят о 30%-ной вероятности осадков, то это означает 100%-ную вероятность дождя, но на 30% территории.
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