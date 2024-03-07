В управлении сельского хозяйства Мангистау не признают, что ситуация с трупами собак произошла в Мунайлы

В управлении сельского хозяйства области не признают, что ситуация с трупами собак произошла в Мунайлы В управлении сельского хозяйства отметили, что в Мунайлинском районе есть отведенное под утилизацию место, поэтому выбрасывать трупы собак в карьер не было смысла.
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