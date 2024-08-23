Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Мы больше не будем": Боевики ВСУ извинились за вторжение в Курскую область

"Мы больше не будем": Боевики ВСУ извинились за вторжение в Курскую область

Извинения "на камеру", кажется, вышли на новый уровень. Взятые в плен боевики ВСУ публично попросили прощения за вторжение в Курскую область.

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