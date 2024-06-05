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Началась реставрация ансамбля усадьбы Нескучное на Ленинском проспекте

Началась реставрация ансамбля усадьбы Нескучное на Ленинском проспекте

Начался новый этап реставрации ансамбля усадьбы "Нескучное" на Ленинском проспекте. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, специалисты уже завершили работы над главными воротами со скульптурной композицией "Времена года", двумя боковыми зданиями и зданием гауптвахты, включая воссоздание скульптуры двуглавого орла.

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