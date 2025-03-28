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Россия поставила США вилку, чтобы съесть Зеленского

Россия поставила США вилку, чтобы съесть Зеленского

Гражданин Украины Зеленский продолжает произносить заклинания. Но они уже не работают. Либеральный морок развеян.

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ФТ
Федор Топчий
Почему &quot;дурь&quot;? Призыв о возвращении &quot;Новороссии&quot; домой дипломатическими инструментами....
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Евгений Кузнецов
Трамп должен доказать что может заставить всех европейских и хохлятских шавок выполнять его команды.
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Юрий Золотарев
Зэ привык *здеть, думая, что за *здежом стоИт что-то реальное. Всё еще продолжает &quot;жить&quot; на сцене (ИДИОТ!!).
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5 час.
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