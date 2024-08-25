«Свобода слова явно не во Франции»: москвичи вышли в поддержку Дурова. Фоторепортаж

Основателя Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Ему могут быть предъявлены обвинения, связанные с различными преступлениями, включая терроризм, наркотрафик, мошенничество и отмывание денег.
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