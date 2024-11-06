Россиянина приговорили к восьми годам за фотографию вышки связи для Украины

В Бурятии суд приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя, который по заданию Легиона «Свобода России» (признан в России террористической организацией и запрещена) сфотографировал вышку сотовой связи и отправил кадры куратору.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии