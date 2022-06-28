Царьград

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Губернатор Техаса обвинил Байдена в смерти 46 мигрантов, задохнувшихся в фуре от жары

Губернатор Техаса обвинил Байдена в смерти 46 мигрантов, задохнувшихся в фуре от жары

Накануне в Сан-Антонио, штат Техас, произошла трагедия. В одной из фур, следовавших из Мексики, были обнаружены тела 46 мигрантов, которые просто задохнулись в закрытом пространстве, когда температура на улице достигла почти 40 градусов тепла.

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