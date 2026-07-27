Дуглас Сантос и Луис Энрике приступили к тренировкам. Но сыграют ли бразильцы с «Оренбургом»? Что с Шиловым

«Зенит» начинает подготовку к матчу 2-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги с «Оренбургом». Команда будет тренироваться в недельном цикле, одно из занятий пройдет на искусственном газоне нижнего поля «Газпром»-тренировочного центра.
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