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Спорт Уик-Энд

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Дуглас Сантос и Луис Энрике приступили к тренировкам. Но сыграют ли бразильцы с «Оренбургом»? Что с Шиловым

Дуглас Сантос и Луис Энрике приступили к тренировкам. Но сыграют ли бразильцы с «Оренбургом»? Что с Шиловым

«Зенит» начинает подготовку к матчу 2-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги с «Оренбургом». Команда будет тренироваться в недельном цикле, одно из занятий пройдет на искусственном газоне нижнего поля «Газпром»-тренировочного центра.

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